Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400Lenta.ru вчера в 19:49
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня.
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Гутенёв: Американский ультиматум вряд ли изменит позицию Турции по С-400
Московский Комсомолец Турция05:48
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