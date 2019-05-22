Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400Lenta.ru 19:49
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня.
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Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено в 21:12
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Три станции фиолетовой ветки метро Москвы будут закрыты 25 мая
Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты для пассажиров 25 мая.
Обновлено в 08:42
Кино
«Джон Уик-4» выйдет в мае 2021 года
Четвертая часть франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли выйдет 21 мая 2021 года, сообщает Deadline со ссылкой на студию Lionsgate.
Обновлено в 08:57
Общество
Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки Патрик Алес
В возрасте 88 лет из жизни ушел знаменитый французский парикмахер Патрик Алес (настоящее имя - Хесус Гонсалес), сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Интернет
Microsoft выпустила новое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено в 21:04
Авто
В Сети появились первые изображения BMW X6 третьего поколения
Немецкий автопроизводитель готовит к премьере BMW X6 третьего поколения, модель не один раз была замечена на дорожных испытаниях.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Игры
American Fugitive начинает войну с копами на РС и PS4
American Fugitive уже вышла в Steam (348 рублей), а также на PS4 (1399 рублей или 1119 для владельцев подписки).
Обновлено в 16:19
Политика
Переговоры о выступлении Мюллера в Конгрессе зашли в тупик
Экс-специальный прокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер не сумел договориться с юридическим комитетом Палаты представителей об открытой части выступления юриста.
Обновлено в 16:52
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Британская компания отказалась пускать товары для слабослышащих в Крым
Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.
Обновлено в 20:18
Происшествия
В Новой Москве потушили пожар в автосервисе
Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.
Обновлено в 20:36
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18