Политика

США попросили у Путина поддержки в вопросе нераспространения оружияМосковский Комсомолец 12:13

"Надеюсь, президент [России Владимир] Путин поддержит нас", - сказал госсекретарь, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. По его словам, у США с Россией был стратегический диалог, который может вырасти в то, что охватит широкий спектр вопросов распространения оружия, и не только ядерного.
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Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:23, Вашингтон
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
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