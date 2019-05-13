США попросили Турцию отложить покупку С-400 на годLenta.ru вчера в 21:44

США предложили Турции отложить покупку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 до 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в настоящее время Анкара изучает новое предложение Вашингтона.

США попросили Турцию отложить покупку С-400 на год

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