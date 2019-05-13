Политика
США попросили Турцию отложить покупку С-400 на годLenta.ru вчера в 21:44
США предложили Турции отложить покупку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 до 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в настоящее время Анкара изучает новое предложение Вашингтона.
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США направили Турции предложение об отсрочке закупки российских С-400
Московский Комсомолецвчера в 17:26
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Общество
РПЦ осудила попытки раздуть конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге
В Русской православной церкви высказали мнение, что организаторы акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге нацелены не на разрешение конфликтной ситуации, а на ее обострение.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.
Обновлено в 00:17
Общество
Жители Якутска обнаружили в магазине кефир по цене 750 рублей за литр
Золотой кефир был обнаружен в супермаркете Поярков . По словам журналистов, после публикации цен в соцсетях кефир подешевел до 685 рублей.
Обновлено в 02:21
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
«ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса
Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
Обновлено в 04:50
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 13:13
Интернет
Twitter сливал данные пользователей рекламному партнеру
Отмечается, что соцсеть собирала личные данные о геолокации пользователей и передавала эту информацию доверенному рекламному партнеру.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке
Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.
Обновлено в 04:16
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 28 мая
Депутат Верховной рады Украины от фракции большинства "Народный фронт" Андрей Тетерук во вторник с группой коллег зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая.
Обновлено в 04:28
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество
На Есенина разобрали большую «Хинкальную»
На Есенина, 30 в Выборгском районе разобрали «Хинкальную».
Обновлено в 04:43
Политика
Президент Казахстана поручил создать на Байконуре экономическую зону
Касым-Жомарт Токаев отметил, что космодром послужит отличной площадкой для работы с технологическими стартапами Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в ближайшее время создать на территории космодрома Байконур специальную экономическую зону.
Обновлено в 05:12
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Кировской области завели дело на педагога, избившего ученика
По версии следствия, с 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, являясь учителем труда одной из школ города Кирово-Чепецка, из-за личных неприязненных отношений систематически наносил побои различными предметами 13-летнему ученику.
Обновлено в 04:36
Культура
В Саратове внучка Юрия Визбора споет песни деда
Еще одной важной гостьей фестиваля станет певица и актриса Варвара Визбор - внучка известнейшего автора и исполнителя песен, журналиста, актера Юрия Визбора и барда Ады Якушевой.
Обновлено 12 мая в 04:30
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10