Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400Российская газета вчера в 18:11
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции. Сделано это было по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает издание Defense One.
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Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев
Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.
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Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
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Леопард утащил спящего мужчину и съел его ногу
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Армия и оружие
Лукашевич: «хлебное перемирие» снизило число нарушений перемирия в Донбассе
"Хлебное перемирие" способствовало заметному снижению числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено вчера в 06:56
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Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
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Авто
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Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
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Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%
Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
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