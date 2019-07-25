Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400Российская газета вчера в 18:11

Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции. Сделано это было по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает издание Defense One.
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