Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400Российская газета 18:11
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции. Сделано это было по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает издание Defense One.
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