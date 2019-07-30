Политика
США попросили Германию принять участие в миссии в Ормузском проливеАргументы и Факты 08:04
Штаты намерены создать коалицию для патрулирования пролива Вашингтон направил Берлину официальную просьбу принять участие в морской миссии по контролю за обеспечением безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на американское посольство в Германии.
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с чего всё началось
«Германия, Франция и Великобритания могли бы помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе», – приводит 30 июля слова американской дипмиссии в Берлине агентство DPA.Фонтанка.Ру07:15
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