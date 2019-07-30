с чего всё началось

Штаты намерены создать коалицию для патрулирования пролива Вашингтон направил Берлину официальную просьбу принять участие в морской миссии по контролю за обеспечением безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на американское посольство в Германии.

США попросили Германию принять участие в миссии в Ормузском проливе

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