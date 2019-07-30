Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливеРБК 09:21
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено вчера в 17:16
Политика
На Украине арестовали российский танкер
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Здоровье
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Футбол
Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА
В список вошли два российских игрока — 21-летний полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков и 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Обновлено в 09:32
Финансы
Губернатор Кубани сообщил о снижении госдолга края
Краснодарский край с начала текущего года снизил свой госдолг на 21%, до 110,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 07:02
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Гаджеты
Взрыв iPhone во время ремонта сняли на видео
Взрыв iPhone сняли на видео во время проведения ремонта в мастерской.
Обновлено в 10:21
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Авто
Продемонстрирована новая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Прошло чуть более полугода с момента выхода модели Porsche 911 Carrera S, однако теперь разработчики выпустят на рынок базовые версии 911 Carrera Coupe и Carrera Cabriolet.
Обновлено в 02:53
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органов
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google
Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.
Обновлено в 09:19
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на мине, отправившись заключать мир с ДНР
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения украинский военнослужащий подорвался на мине, отправившись в сторону позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики договориться о мире, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:57
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19