Политика

США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливеРБК 09:21

Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
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