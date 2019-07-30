Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.

США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе

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