Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливеРБК 09:21
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
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с чего всё началось
«Германия, Франция и Великобритания могли бы помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе», – приводит 30 июля слова американской дипмиссии в Берлине агентство DPA.Фонтанка.Ру07:15
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