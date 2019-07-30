Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливеРБК 09:21
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
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с чего всё началось
«Германия, Франция и Великобритания могли бы помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе», – приводит 30 июля слова американской дипмиссии в Берлине агентство DPA.Фонтанка.Ру07:15
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В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
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Происшествия
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Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
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Политика
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Экономика
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Обновлено в 19:26
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Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
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Путин упростил получение автомобильных номеров
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Экономика
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Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Корабль ВМС Филиппин завершил визит во Владивосток
Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" завершил дружественный визит во Владивосток, где принял участие в праздновании Дня ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 19:25
Здоровье
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Политика
США отказали Украине в расширении «нормандского формата»
США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Футбол
«Ювентус» выдвинул «МЮ» условия обмена Дибалы на Лукаку
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Крупный пожар в Самаре угрожает соседним домам
Пожар в Железнодорожном районе Самары охватил три частных дома. Огонь может перекинуться на соседние строения, сообщили в местном МЧС.
Обновлено в 12:40
Футбол
Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»
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Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.
Обновлено в 07:51
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Наука
Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство
Исследование показало, что новая терапия увеличила выживаемость пациентов с последней стадией меланомы до 34 процентов, рака легких – до 15 процентов и почечно-клеточного рака – до 27 процентов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Мужчина с топором напал на сотрудников кредитной организации
В Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на сотрудников кредитной организации.
Обновлено в 11:04
Баскетбол
Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»
Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
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