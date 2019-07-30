с чего всё началось

Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.

США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Происшествия В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

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Экономика Вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

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Происшествия Крупный пожар в Самаре угрожает соседним домам Пожар в Железнодорожном районе Самары охватил три частных дома. Огонь может перекинуться на соседние строения, сообщили в местном МЧС.

Происшествия На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека Очевидцы утверждают, что черный «Форд фокус» ехал с явным превышением скорости и сбил на пешеходном переходе молодого человека, которому на вид около 23 лет.

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Наука Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство Исследование показало, что новая терапия увеличила выживаемость пациентов с последней стадией меланомы до 34 процентов, рака легких – до 15 процентов и почечно-клеточного рака – до 27 процентов.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

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