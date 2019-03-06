США пообещали санкции третьим странам за дела с ВенесуэлойГазета.Ru 16:30

США допустили введение санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой, передает РИА "Новости". Об этом заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.

США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой

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