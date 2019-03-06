Политика

США могут ввести санкции в отношении партнёров ВенесуэлыRT на русском 03:25

Вашингтон может ввести санкции в отношении союзников легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по республике Эллиот Абрамс. Кроме того, Штаты рассматривают возможность ужесточения рестрикций против физических и юридических лиц Венесуэлы.
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США захотели наказывать за ведение дел с Венесуэлой

Lenta.ruвчера в 17:24

США могут ввести санкции в отношении партнёров Венесуэлы

RT на русском03:25

Болтон: США могут ввести новые санкции, чтобы лишить власти Венесуэлы финансов

ТАССвчера в 20:25

США допустили введение санкций за бизнес с венесуэльскими компаниями

Взгляд.рувчера в 17:47

Морозов: США переходят к санкционному давлению после провала в Венесуэле

РИА Новости02:56

США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы

РБКвчера в 16:56

США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой

Газета.Ruвчера в 16:30
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя

Мать известного видеоблогера и спортивного журналиста Юря Дудя подверглась нападению в Москве.
Обновлено в 05:32
Политика

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Экономика

Первый в России частный космодром построят в Нижегородской области

Обновлено в 04:45
Общество

Госдума запретила размещение хостелов в жилых многоквартирных домах

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве

Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.
Обновлено в 04:53
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.
Обновлено в 03:38
Политика

Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник

Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 04:52
Экономика

Госдума отклонила проект о передаче пенсий по наследству

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект "Справедливой России" о наследовании страховых пенсий по старости.
Обновлено в 05:41
Политика

Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста

Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено в 03:25
Политика

Google исправила некорректное отображение Крыма на картах

Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика

РФК не знает о планах венесуэльских компаний перенести свои счета

Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) ничего не знает о переводе счетов венесуэльских компаний, сообщил ТАСС представитель банка.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

Генеральное консульство Турции в Одессе в среду, 6 марта, сообщило, что фрегат TCG «Barbaros» и ракетный катер быстрой атаки TCG «Martı» прибыли в украинский порт в рамках тактических учений Анкары и Киева в сфере безопасности «Блакитна Батьківщина — 2019».
Обновлено в 05:22
Политика

Россия вводит неотложные меры по противодействию кори

Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 05:37
Экономика

Сбережения россиян в феврале стали меньше на 2 процента

В последнем зимнем месяце россияне хранили деньги на вкладах - 21,79 триллиона рублей, в наличных - 6,07 триллиона, вложения в ценные бумаги составили 5,02 триллиона.
Обновлено в 02:48
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в срыве эвакуации беженцев из «Рукбана»

Обновлено в 04:40
Общество

Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 03:35
Происшествия

Суд продлил арест главе карельского отделения «Мемориала» Дмитриеву

Петрозаводский городской суд продлил арест главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия.
Обновлено в 05:29
Политика

На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Авто

Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве

Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином

Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Авто

Продажи автомобилей в России упали впервые за два года

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2019 г. упали на 3,6% по сравнению с февралем 2018 г. – со 133 177 до 128 406 автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей АЕБ.
Обновлено в 05:39
Политика

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи призвала лечить геев

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что гомосексуализм следует лечить, а не преследовать.
Обновлено в 04:15
Политика

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
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