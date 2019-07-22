Политика
США пообещали оставить астронавтов на ЛунеLenta.ru 20:04
Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
В Дамаске восстановили завод по розливу питьевой воды
Важнейшую водонасосную станцию и завод по розливу питьевой воды восстановили в пригородах Дамаска Айн-эль-Фиджи и Забадани, рассказал журналистам главный инженер станции.
Обновлено в 22:30
Политика
Партия Вакарчука выиграла выборы в Раду в Антарктиде
Движение музыканта Святослава Вакарчука «Голос» на выборах в украинский парламент обошло в Антарктиде партию Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:59
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Польше найдено тело пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше завершилась операция поиску пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля
Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.
Обновлено в 16:39
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено 19 июля в 10:54
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:57
Здоровье
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено в 23:31
Происшествия
На трассе в Бурятии перевернулся внедорожник
Обновлено в 22:53
Общество
Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Данас»
Ранее синоптики предупредили, что тайфун принесет с собой в регион сильные ливни и вызовет серьезные подъемы рек.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса
Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 22:51
Авто
ГАЗ привёз на «Нашествие» уникальные фудтраки
Автолавка и фудтрак позволяют при минимальных затратах доставить товар покупателю, причём именно туда, где этот покупатель находится в данный момент.
Обновлено вчера в 14:39
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено 19 июля в 02:31
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Две девочки пропали в Свердловской области
Девочки пропали 19 июля по дороге в г. Каменск-Уральский Свердловской области.
Обновлено в 12:00
Политика
Партия Порошенко лидирует на выборах в Раду по заграничным округам
Голосование прошло по смешанной системе, половину мандатов получат выдвиженцы по партийным спискам, оставшиеся достанутся победителям в мажоритарных округах.
Обновлено в 22:25
Футбол
«Севилья» в меньшинстве выиграла у «Ливерпуля»
"Севилья" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (2:1). Команды обменялись голами в первом тайме.
Обновлено в 20:00
Политика
Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду
В Раду пройдут лишь представители тех партий, кто сумеет набрать больше 5% голосов.
Обновлено в 22:36