Политика

США пообещали оставить астронавтов на ЛунеLenta.ru 20:04

Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там.
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США пообещали оставить астронавтов на Луне

Lenta.ru20:04

США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там

Газета.Ru19:03

Пенс анонсировал полет американских астронавтов на Луну в 2024 году

Московский Комсомолец19:26

Пенс заявил о планах США оставить астронавтов на Луне в 2024 году

RT на русском19:19

Американские астронавты смогут остаться на Луне

News.ru19:48

В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней

РИА Новости18:47

Почему космические амбиции США разбиваются о неудачи

Царьград07:30
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
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Медведчук оценил первые результаты выборов

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
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Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера

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Политика

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В Британии чайка похитила чихуахуа

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Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Мария Кожевникова снова стала «мамой»

21 июля, день Иконы Казанской Божьей Матери ознаменовался для известной актрисы, многодетной Марии Кожевниковой важным событием.
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Компания Google получила патент на гибридный ноутбук

Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Происшествия

Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде

Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
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Армия и оружие

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Общество

В Новосибирске согласовали строительство первой в городе 45-этажки

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Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
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ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
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Общество

Охотминимум введут по максимуму

Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Экономика

Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено в 17:29
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
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Партия «Слуга народа» начала подготовку коалиционного соглашения

Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков сообщил о начале подготовки коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.
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Политика

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Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый премьер-министр страны, прежде всего, должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, передает РИА Новости.
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Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
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Естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет, Меркурия и Венеры, спутников нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны - 384 467 км.
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