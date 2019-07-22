Политика
США пообещали оставить астронавтов на ЛунеLenta.ru 20:04
Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 21:17
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи после выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после закрытия избирательных участков на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:22
Политика
Украинские пограничники приостановят работу КПП «Майорское» в Донбассе
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину.
Обновлено в 20:49
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Обновлено в 14:06
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова снова стала «мамой»
21 июля, день Иконы Казанской Божьей Матери ознаменовался для известной актрисы, многодетной Марии Кожевниковой важным событием.
Обновлено в 19:56
Гаджеты
Компания Google получила патент на гибридный ноутбук
Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде
Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Общество
В Новосибирске согласовали строительство первой в городе 45-этажки
Первый в городе 45-этажный дом высотой 150 метров главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал еще в конце 2017 года.
Обновлено в 12:25
Политика
Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии
Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено в 17:29
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Политика
Партия «Слуга народа» начала подготовку коалиционного соглашения
Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков сообщил о начале подготовки коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.
Обновлено в 21:38
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский рассказал о главных качествах будущего премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый премьер-министр страны, прежде всего, должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:39
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52