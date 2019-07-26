Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400REGNUM вчера в 16:59
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа лично попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары.
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Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции… Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле.
— Линдси Грэм, американский политикREGNUM вчера в 16:59
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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