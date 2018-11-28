Политика
США пообещали Украине военную помощь
США пообещали Украине военную помощьNews.ru07:42
«Майк Помпео пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины», — заявил Порошенко в разговоре с американскими журналистами, информирует «Свободная пресса». Ранее News.ru сообщал, что Порошенко подписал закон о введении военного положения.
News.ru07:42
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Политика
Путин пообещал рост пенсий в России
Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что пенсии в стране будут расти.
Обновлено в 09:08
Политика
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:00
Политика
Суд в Крыму арестовал командира корабля ВМС Украины «Никополь»
Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на 2 месяца командира бронекатера «Никополь» Богдана Небылицу, который был задержан при нарушении российской границы в районе Керченского пролива.
Обновлено в 09:10
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 09:12
Политика
Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:59
Политика
Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе
"В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - сообщили в Кремле.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин призвал наладить механизм взаимодействия центра и регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наладить эффективный механизм взаимодействия федерального центра и регионов при работе по исполнению майских указов или национальных проектов, на которые выделяются очень большие средства.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году
Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко подписал закон о введении на Украине военного положения
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране, приводит ФАН сообщение пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:28
Политика
Хинштейн подал в суд на Жириновского из-за оскорблений
Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн подал в Тверской районный суд иск в отношении главы партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 09:06
Политика
Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов
Обновлено в 08:31
Политика
В Кремле в декабре обсудят перенос единого дня голосования
Заседание рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства пройдет 21 декабря.
Обновлено в 08:39
Политика
Кремль ответил на слова Михалкова об избирательности докладов Путину
Владимир Путин получает информацию от множества источников и видит «всю полноту» картины происходящего, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:52
Политика
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана, считает, что залог стабилизации там заключается в наращивании боеспособности ВС страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:58