Армия и оружие
США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57Экономика сегодня 13:37
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Видеоролик со сбросом боеприпасов опубликовали в Сети. Авиабомбы сбросил стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.
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Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
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