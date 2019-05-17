Армия и оружие

США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57Экономика сегодня 13:37

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Видеоролик со сбросом боеприпасов опубликовали в Сети. Авиабомбы сбросил стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.
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США испытали две сверхмощные бомбы

Газета.Ru13:10

США испытали две сверхмощные авиабомбы

Вести.Ru11:06

Видео: B-2 сбросил две гигантские бомбы

Российская газета05:30

США испытали сверхмощную авиабомбу GBU-57

Известия10:20

Видео: американский B-2 Spirit сбросил две гигантские авиабомбы

РЕН ТВ07:33

США провели испытания сверхмощной бомбы против бункеров

Московский Комсомолец10:44

ВВС США опубликовали видео сброса двух гигантских авиабомб

Профиль06:23
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Происшествия

Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей

В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России).
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Экономика

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Общество

Мэром Екатеринбурга приостановлено возведение храма Святой Екатерины

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Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

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Происшествия

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В Мурманской области следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения свалки воинских надгробий, обнаруженной в столице Заполярья.
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Политика

Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды достигли соглашения по урегулированию дела, связанного с задержанием судна Arctic Sunrise и его экипажа в 2013 году.
Обновлено в 10:32
Происшествия

МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензий УЕФА, «Анжи» — РФС

Лицензии УЕФА получили 10 клубов. В этот список не вошли «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 14:37
Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

Обновлено в 15:42
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Культура

Скончался американский писатель Герман Воук

Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.
Обновлено в 15:35
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
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Происшествия

Самолет Киев-Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщений о бомбе

Об угрозе взрыва сообщил аноним Борт, летевший рейсом Киев-Египет экстренно сел в Одессе сегодня утром, в пятницу 17 мая, после того, как командиру экипажа поступили сообщения об угрозе взрыва от анонима.
Обновлено в 08:51
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций пилотами SSJ-100

«Аэрофлот» заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Саратове 80-летняя женщина выпала из окна и повисла на кондиционере

До приезда спасателей пенсионерка находилась на высоте восьмого этажа 15 минут В Саратове пожилая женщина выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, провисев на нем 15 минут.
Обновлено в 09:47
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
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Здоровье

Домодедовские врачи спасли руку 99-летней пациентке

Чтобы спасти руку и восстановить кровообращение, врачи приняли решение провести экстренную операцию.
Обновлено в 08:29
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

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В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Политика

В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация

Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.
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Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»

Обновлено вчера в 16:07
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«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:04
Игры

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Ранее разработчики сделали оригинальную версию игры бесплатной и доступной для запуска в окне браузера, теперь же на официальном YouTube-канале появился полноценный анонсирующий ролик новой интерпретации знаменитой песочницы - Minecraft Earth.
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В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу

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Ксения Бородина из-за температуры не может выйти на работу

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Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
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