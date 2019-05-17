Армия и оружие
США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57Экономика сегодня вчера в 13:37
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Видеоролик со сбросом боеприпасов опубликовали в Сети. Авиабомбы сбросил стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.
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Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес
В театре «Ромэн» прошел творческий вечер Екатерины Жемчужной
В театре "Ромэн" прошел творческий вечер, посвященный юбилею ведущей актрисы театра, народной артистки России Екатерины Жемчужной.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой
Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную Раду
Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 04:43
Политика
Матвиенко и Эрдоган обсудили положения контракта на поставку С-400
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Турция намерена исполнить условия контракта по закупке у России зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 01:05
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Канадские депутаты не признали депортацию крымских татар геноцидом
"Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года советский диктатор Иосиф Сталин начал геноцид крымских татар, чтобы очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и переместив в степи Центральной Азии", - указал депутат.
Обновлено вчера в 04:56
Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Энергетика
Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»
Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку
Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает свой дом через Instagram за 20 800 000 рублей
Оценил его актер в 20 800 000 рублей, но пообещал огромную скидку, если сделка состоится до конца июня.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Продажи машин Lada в Европе растут
Напомним, что ранее отечественная компания заявила о намерении прекратить поставку автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Раскрыты детали инаугурации Зеленского
В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады
США приняли решение в течение 48 часов отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщает в пятницу, 17 мая, The Washington Post.
Обновлено вчера в 13:57
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит
Обновлено вчера в 13:47