США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57Экономика сегодня вчера в 13:37

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Видеоролик со сбросом боеприпасов опубликовали в Сети. Авиабомбы сбросил стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.

США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57

Политика В ДНР установили причастных к убийству Захарченко Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Шоу-бизнес В театре «Ромэн» прошел творческий вечер Екатерины Жемчужной В театре "Ромэн" прошел творческий вечер, посвященный юбилею ведущей актрисы театра, народной артистки России Екатерины Жемчужной.

Происшествия На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Политика Зеленский не сможет распустить Верховную Раду Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.

Политика Матвиенко и Эрдоган обсудили положения контракта на поставку С-400 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Турция намерена исполнить условия контракта по закупке у России зенитных ракетных систем С-400.

Происшествия Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Общество Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.

Политика Канадские депутаты не признали депортацию крымских татар геноцидом "Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года советский диктатор Иосиф Сталин начал геноцид крымских татар, чтобы очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и переместив в степи Центральной Азии", - указал депутат.

Энергетика Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе» Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».

Политика Глава МИД Украины Климкин подал в отставку Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.

Шоу-бизнес Павел Прилучный продает свой дом через Instagram за 20 800 000 рублей Оценил его актер в 20 800 000 рублей, но пообещал огромную скидку, если сделка состоится до конца июня.

Авто Продажи машин Lada в Европе растут Напомним, что ранее отечественная компания заявила о намерении прекратить поставку автомобилей Lada в Европу.

Политика Раскрыты детали инаугурации Зеленского В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.

Происшествия Суд арестовал директора НИИ Росрезерва Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Политика США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады США приняли решение в течение 48 часов отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщает в пятницу, 17 мая, The Washington Post.

Космос Мощная магнитная буря на Земле завершилась Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).