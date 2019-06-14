Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкерыГазета.Ru вчера в 22:22

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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Военные США выложили в открытый доступ видеозапись с доказательствами причастности Ирана к нападению на танкеры

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РИА Новостивчера в 23:16
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