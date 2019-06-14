Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкерыГазета.Ru вчера в 22:22
Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено вчера в 07:52
Гаджеты
Смартфоны оснастят отечественной ОС Astra Linux
В сентябре в России запустят в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Mobile Inform Group и группу компаний Astra Linux.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено 12 июня в 22:43
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Кино
Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США
Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Здоровье
Родственники осуждённой в США россиянки Осиповой рассказали о состоянии женщины и жизни её детей
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 06:43
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Культура
Вячеслав Бутусов получил звание Заслуженного артиста России
Музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации" указом Президента Владимира Путина, который появился на официальном интернет-портале правовой информации к вечеру 13 июня.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб 16-летний студент
16-летний студент почувствовал недомогание на утренней зарядке, и был госпитализирован в больницу, где скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета Якутии.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Станислав Черчесов: «Наших парней везде ждут, они собирают стадионы. Это тоже наследие ЧМ-2018»
Россия – Кипр: Черчесов угадал и обошел Шотландию После Кипра поблагодарил игроков за профессионализм – Давайте начнем с подведения итогов весенне-летней части.
Обновлено вчера в 17:05