Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкерыГазета.Ru вчера в 22:22
Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Энергетика
Новак: Россия намерена примерно в пять раз увеличить выпуск сжиженного природного газа
Россия к 2035 году намерена примерно в пять раз увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 00:33
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Технологии
Ядерная медицина поможет волгоградцам в борьбе с онкологией
В настоящее время только ядерная медицина дает по этому направлению наивысший результат. В 2021 году ядерный центр откроется в Волгограде.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Синоптики предупредили о грозе и пожароопасности в Московском регионе
Гроза и высокая пожароопасность ожидаются в Московском регионе 14 июня. Об этом говоритcя на cайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:19
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Политика
Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском
«Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:18
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам
С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Правительство Забайкалья сорвало сроки строительства сгоревших чабанских стоянок
Правительство Забайкальского края сорвало сроки начала строительства сгоревших во время апрельских степных пожаров чабанских стоянок, а также до сих пор не выплатило компенсации пострадавшим производителям сельхозтоваров; о том, что сроки сдвигаются, сообщил 14 июня во время заседания КЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Бочкарёв.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
После ЧП на угольном разрезе глава Мысков ушел в отставку
Глава города Мыски Дмитрий Иванов покинул занимаемый пост после схода грунта на разрезе "Кийзасский".
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Шоу-бизнес
Известную актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Как сообщает Рен.тв, суд приговорил Мути к полугоду тюремного заключения и выплате штрафа.
Обновлено в 00:26
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено 11 июня в 17:09
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Физику Кудрявцеву продлили арест из-за фальшивого письма о гринкарте
Суд 17 мая отказался перевести под домашний арест обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева, поскольку на его электронную почту пришло письмо о якобы предварительно одобренном запросе гринкарты (вида на жительство в США).
Обновлено вчера в 11:00
Культура
Скончался петербургский скульптор Александр Пальмин
«12 июня 2019 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался Заслуженный художник Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица» с 2009 по 2014 год, профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин», ― говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Обновлено вчера в 01:34
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
О своем отношении Собчак написала в телеграм-канале. Как отмечается, Собчак назвала такой поступок "жестью", а Малышеву назвала "мерзавкой".
Обновлено в 00:19
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено вчера в 15:35