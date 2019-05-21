Политика

США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»Российская газета 05:01

Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон. Планы, анонсированные в этой части еще в прошлом году, во время визита в Киев подтвердил министр энергетики США Рик Перри, передает 21 мая агентство Bloomberg.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
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