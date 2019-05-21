Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»Российская газета 05:01
Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон. Планы, анонсированные в этой части еще в прошлом году, во время визита в Киев подтвердил министр энергетики США Рик Перри, передает 21 мая агентство Bloomberg.
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Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Политика
Зеленский назначил главу президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Технологии
ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver
17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
Обновлено в 12:34
Политика
Саакашвили отозвался на призыв Зеленского построить «новую Украину»
После победы Зеленского на выборах президента Украины Саакашвили уже говорил, что намерен вернуться в страну.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Политика
США ввели санкции против трех организаций из России
Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский считает низкий уровень доверия населения страны к парламенту, а также отсутствие правящей коалиции достаточными основаниями для проведения досрочных выборов в Раду.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Обновлено в 07:14
Происшествия
В России раскрыли группу обманувших 11 тыс. человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны.
Обновлено в 09:54
Космос
Евразии предсказали гибель от крыльев Нибиру этим летом
Обновлено в 11:22
Музыка
Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Политика
Абхазская оппозиция перекрыла две дороги в Сухум
Обновлено в 05:56
Политика
В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев
Обновлено в 01:09
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Общество
Депутат Григорий Вихарев покинул пост директора ЕМУП «Спецавтобаза»
Депутат думы Екатеринбурга Григорий Вихарев покинул пост директора ЕМУП «Спецавтобаза», пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Обновлено в 11:35
Футбол
СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера
Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Здоровье
В машинах «скорой помощи» могут появиться «чёрные ящики»
В машинах "скорой помощи" могут появиться "чёрные ящики" - аудиорегистраторы.
Обновлено в 06:05
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Общество
Госдума разрешила усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита (ВИЧ) или вирусом гепатита С, усыновлять детей.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40