Они пообещали предоставить Минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил после встречи с конгрессменами намерение своего ведомства снять санкции с En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Как говорится в заявлении Мнучина, эти компании попали под санкции только потому, что их контролировал и ими управлял Олег Дерипаска.

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

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