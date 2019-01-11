Политика

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
РИА Новости
17:20

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил после встречи с конгрессменами намерение своего ведомства снять санкции с En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Как говорится в заявлении Мнучина, эти компании попали под санкции только потому, что их контролировал и ими управлял Олег Дерипаска.
РИА Новости17:20
Стивен Мнучин
Они пообещали предоставить Минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательRT на русском 14:57

Подробнее о событии

Мнучин заявил, что вице-премьер КНР может посетить Вашингтон в январе

ТАСС18:33

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

РИА Новости17:20

В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа

RT на русском14:57

США пригрозили Rusal последствиями в случае невыполнения обязательств

РБК14:24

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Коммерсантъ14:24

Мнучин назвал условия восстановления санкций против «Русала», «Евросибэнерго» и En+

Интерфакс14:18

Русал «уплыл» из России под контроль США и Великобритании

Кавказ Пост04:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
Политика

Перу отзывает для консультаций временного поверенного в Венесуэле

Власти Перу после церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро приняли решение об отзыве для консультаций своего временного поверенного.
Обновлено в 12:53
Политика

В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Политика

Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»

12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:57
Политика

В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, в которых транслируются установки международных террористических организаций.
Обновлено в 12:14
Политика

Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48
Политика

Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Политика

Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил

Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Политика

Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков

Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.
Обновлено в 16:01
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Помпео: США продолжат авиаудары по террористам на Ближнем Востоке

США продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Падение российского спутника сняли на видео

В Сети появилось видео российского военного спутника, сгорающего в плотных слоях атмосферы над Новой Зеландией.
Обновлено в 09:54
Политика

Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви

Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Политика

Кандидат от оппозиции в ДР Конго заявил о победе на выборах

В предвыборном штабе Феликса Тшисекеди, одного из главных кандидатов от оппозиции на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК), рассказали о встрече членов штаба экс-президента Жозефа Кабилы с представителями штаба Тшисекеди.
Обновлено вчера в 00:17
Армия и оружие

Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море. На вооружении корабля может находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 11:52
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное