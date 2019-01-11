Политика
Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил после встречи с конгрессменами намерение своего ведомства снять санкции с En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Как говорится в заявлении Мнучина, эти компании попали под санкции только потому, что их контролировал и ими управлял Олег Дерипаска.
РИА Новости17:20
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Они пообещали предоставить Минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательRT на русском 14:57
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