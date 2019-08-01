Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.

с чего всё началось

Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

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