Армия и оружие

Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в СирииФАН 07:49

Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии. Как пишет РИА Новости, в пресс-службе коалиции во главе с США прокомментировали заявление Генштаба РФ и подтвердили связь с «Магавир Ас-Саура». Как уточняется в сообщении, партнером коалиции в районе Эт-Танфа является «Магавир Ас-Саура».
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