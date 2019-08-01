Армия и оружие
Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в СирииФАН 07:49
Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии. Как пишет РИА Новости, в пресс-службе коалиции во главе с США прокомментировали заявление Генштаба РФ и подтвердили связь с «Магавир Ас-Саура». Как уточняется в сообщении, партнером коалиции в районе Эт-Танфа является «Магавир Ас-Саура».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу
Обновлено в 03:41
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Игры
Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Политика
Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Финансы
Рынок США уверенно растет после заседания ФРС
В четверг, 1 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует уверенный рост основных индексов.
Обновлено в 13:20
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Торино» разгромил «Дебрецен» и вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы
"Торино" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Дебрецен" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:26
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Зуд в глазах спас британку от опухоли мозга
Британка Гурчаран Каур избежала серьезных последствий опухоли головного мозга, потому что своевременно обратилась к медикам из-за зуда в глазах.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
США назвали число остающихся на свободе боевиков ИГ
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал журналистам число боевиков ИГ (запрещена в РФ - ред.), которые все еще остаются на свободе в Сирии и Ираке.
Обновлено в 14:10
Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Глава фракции партии «Все - Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис считает победу СССР над нацистской Германией несчастьем для своей страны.
Обновлено в 09:24
Общество
В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов
В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено в 10:23
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Политика
75 лет назад началось знаменитое восстание в Варшаве
75 лет назад началось антинацистское восстание в Варшаве.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Тоттенхэм» намерен перехватить Фернандеша у «Манчестер Юнайтед»
Отмечается, что сотрудник "Тоттенхэма" прибудет в Португалию сегодня.
Обновлено в 10:49
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Происшествия
На КАД в ДТП скончался мотоциклист
Обновлено в 14:14
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Общество
В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн
Число граждан России, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, увеличилось с начала 2019 года почти на 1 млн человек.
Обновлено в 03:01
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06