Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии. Как пишет РИА Новости, в пресс-службе коалиции во главе с США прокомментировали заявление Генштаба РФ и подтвердили связь с «Магавир Ас-Саура». Как уточняется в сообщении, партнером коалиции в районе Эт-Танфа является «Магавир Ас-Саура».

Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Армия и оружие В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".

Политика Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.

Происшествия В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Футбол «Арсенал» объявил о трансфере Пепе Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.

Финансы Рынок США уверенно растет после заседания ФРС В четверг, 1 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует уверенный рост основных индексов.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Здоровье Зуд в глазах спас британку от опухоли мозга Британка Гурчаран Каур избежала серьезных последствий опухоли головного мозга, потому что своевременно обратилась к медикам из-за зуда в глазах.

Армия и оружие США назвали число остающихся на свободе боевиков ИГ Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал журналистам число боевиков ИГ (запрещена в РФ - ред.), которые все еще остаются на свободе в Сирии и Ираке.

Политика Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем Глава фракции партии «Все - Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис считает победу СССР над нацистской Германией несчастьем для своей страны.

Общество В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Политика Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Общество В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн Число граждан России, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, увеличилось с начала 2019 года почти на 1 млн человек.