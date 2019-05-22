Армия и оружие
США подозревают Сирию в применении химического оружияFinancial One 03:55
По словам Ортагус, предполагаемое нападение было частью ожесточенной военной кампании, нарушающей режим прекращения огня в регионе Идлиб.
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Госдеп обвинил правительственные войска Сирии в применении химоружия
Московский Комсомолецвчера в 19:21
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Общество
Производителей сметаны и сыра уличили в обмане россиян
Например, «Плавленый сыр Сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50 процентов», произведенный ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» под брендом «Переяславль», нарушил правила, так как использовал название молочного продукта.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Финансы
Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года
Индекс РТС обновил максимум с 13 марта 2018 года, превысив отметку в 1285 пунктов.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также сотрудничество с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Гидрометцентр призвал не спешить с выводами о лете из-за теплой весны
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выводы о предстоящем лете, основанные на данных о весенней погоде, нельзя считать научно обоснованными.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Вилли Токарев экстренно госпитализирован
Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:28
Технологии
Полицейские тестируют камеры с распознаванием лиц
Технология уже используется в камерах видеонаблюдения в Москве Портативные камеры с функцией распознавания лиц тестируют российские полицейские, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного сотрудника МВД.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент
Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент.
Обновлено вчера в 13:34
Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено 20 мая в 11:05
Космос
НАСА «отправит» добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом
В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Футбол
Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку
21 мая английский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не примет участие на матч финала Лиги Европы против «Челси».
Обновлено вчера в 10:45
Театры
Лариса Луппиан стала худруком Театра имени Ленсовета
Лариса Луппиан официально стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей
Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено в 04:43
Финансы
Внедрение биометрии для банков с базовой лицензией продлится до конца 2020 года
Банк России предложил продлить на год срок внедрения биометрии для банков с базовой лицензией - до конца 2020 года, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 04:13
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
Обновлено 20 мая в 21:59
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика
США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision
Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
C разрешения Drodo группа сотрудников Valve уже работает над отдельной версией игры в рамках вселенной Dota.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах
Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 17:55
Транспорт
Строить Юго-восточную хорду в Москве начнут в 2020 году
Начать строительство Юго-восточной хорды планируется в 2020 году, сообщил журналистам в среду первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52