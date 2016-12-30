Армия и оружие
На самой военной базе США в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс, в 23 километрах к северо-западу от пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком, идет постоянная подготовка боевиков из группировки «Джейш Магхавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUMвчера в 09:02
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Армия и оружие
Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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При крушении самолета Су-27 ВВС Украины в Житомирской области погиб лётчик первого класса майор Александр Фоменко 1975 года рождения.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
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Армия и оружие
Балтийский флот получил новейший катер связи
Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак»
Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
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Армия и оружие
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Сообщения Турции о вероятном проведении военной операции против курдов в Сирии вызывает беспокойство властей США, 15 декабря сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
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После завершения курса и принятия военной присяги, солдаты начнут осваивать современную технику и вооружение, которое имеется в военных частях.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
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Изучив публикации производителя и Минобороны РФ о лётных испытаниях МиГ-35 и тестах бортовых радиоэлектронных систем самолёта, в Китае (sina.com.cn) заявили буквально следующее: Российский истребитель МиГ-35 готов к современной войне.
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