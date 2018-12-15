Армия и оружие
На самой военной базе США в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс, в 23 километрах к северо-западу от пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком, идет постоянная подготовка боевиков из группировки «Джейш Магхавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUMвчера в 09:02
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Балтийский флот получил новейший катер связи
Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак»
Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:03