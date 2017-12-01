На самой военной базе США в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс, в 23 километрах к северо-западу от пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком, идет постоянная подготовка боевиков из группировки «Джейш Магхавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

REGNUM 09:02