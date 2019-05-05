США поднимут пошлины на товары из Китая до 25%Евразия Daily 01:30

США поднимут тарифы на импортируемую из Китая продукцию с 10 до 25%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

США поднимут пошлины на товары из Китая до 25%

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