Политика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товарыRuNews24.ru вчера в 17:21

Как сообщил президент Соединенных Штатов, в эту пятницу, 10 мая, он намеревается увеличить пошлины на китайские товары. Ожидается, что пошлины вырастут с 10 до 25%. Об этом американский лидер написал на своей страничке в социальной сети Twitter.
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