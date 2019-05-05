Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товарыRuNews24.ru вчера в 17:21

Как сообщил президент Соединенных Штатов, в эту пятницу, 10 мая, он намеревается увеличить пошлины на китайские товары. Ожидается, что пошлины вырастут с 10 до 25%. Об этом американский лидер написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Авто УАЗ показал забытый пикап «Сталкер» Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.

Экономика Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.

Армия и оружие Порошенко поручил повысить зарплаты для военных в Донбассе Украинский президент Пётр Порошенко объявил о решении повысить денежное довольствие военнослужащим в Донбассе на сумму около $190.

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Космос Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией.

Футбол Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной» Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Происшествия СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Политика США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2» Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

ЖКХ В Москве начали отключать отопление Ранее в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова напомнили, что отопление отключают при среднесуточной температуре выше восьми градусов в течение пяти суток подряд.

Хоккей Трое хоккеистов покинули расположение сборной России Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Происшествия Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Здоровье Клещи покусали 265 жителей Волгоградской области и одного заразили КГЛ Волгоградский Роспотребнадзор сообщил о первом случае заболевания крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области.