Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»Lenta.ru вчера в 23:25

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости05:13

США могут ввести санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском04:49

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Газета.Ru02:38

Сенаторы США подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»

РБКвчера в 22:11

Сенат США подготовил законопроект о санкциях против строителей «Северного потока-2»

Интерфаксвчера в 21:54

Американские сенаторы предложили санкции против строителей «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 19:50

Американские сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 19:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко показал на видео свой отдых с собакой в кровати

Евгений Плющенко опубликовал в микроблоге Instagram короткий видеоролик, где показал фанатам свой отдых с любимой собакой.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского

Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили

Обновлено в 00:42
Здоровье

Врачи не рекомендуют часто пить кофе летом

Сосуды могут не выдержать, поэтому злоупотреблять им не стоит.
Обновлено в 02:41
Политика

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Общество

Недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь

В самом центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против строительства храма.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке

Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Ани Лорак сделала фотосессию в нижнем белье, обнажив плоский животик

На фото Ани позирует в белой пижамке, под которой надето белоснежное нижнее бельё. Кадр сделан для фотосессии бренда Intimissimi.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Златоусте взяли в заложники бригаду скорой помощи

«В правоохранительные органы города Златоуста поступило заявление об удержании нетрезвыми местными жителями в квартире одного из домов двух врачей «скорой медицинской помощи», прибывших по вызову к больному», – прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 04:37
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Спорт

Падин рассказал, кто больше всех постарался его уволить

Бывший тренер резервной женской сборной по биатлону обвинил Виталия Норицына в своем увольнении.
Обновлено в 03:42
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Происшествия

Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести 3 футболистов «Реала»

В поле зрения французского гранда попали сразу несколько игроков мадридского "Реала".
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Космос

О нарушении связи и полярном сиянии предупредили астрономы

Обновлено в 03:53
Происшествия

Вскрылись грубые ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:04
Экономика

Процедуру банкротства ввели в «Сибмосте»

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в новосибирской компании «Сибмост».
Обновлено в 00:10
Происшествия

Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей

Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 10:02
Общество

На Есенина разобрали большую «Хинкальную»

На Есенина, 30 в Выборгском районе разобрали «Хинкальную».
Обновлено в 04:43
Происшествия

Петербуржец провалился в яму с горячей водой по пути в детский сад

Местный житель Алексей Евлампиев провалился в яму с горячей водой, когда вел ребенка в детский сад.
Обновлено в 04:02
Космос

Илон Маск показал 60 готовых к запуску интернет-спутников SpaceX

Обновлено вчера в 05:15
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное