Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»Lenta.ru вчера в 23:25

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
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В США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости05:13

США могут ввести санкции против «Северного потока — 2»

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Американские сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока - 2»

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Интерфаксвчера в 21:54

Американские сенаторы предложили санкции против строителей «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 19:50

Эксперт оценил предложение США о санкциях за «Северный поток – 2»

Газета.Ru05:44
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