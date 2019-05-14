Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»Lenta.ru вчера в 23:25
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
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Сенат США подготовил законопроект о санкциях против строителей «Северного потока-2»
Интерфаксвчера в 21:54
Американские сенаторы предложили санкции против строителей «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 19:50
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