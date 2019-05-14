США подготовили санкции против «Северного потока — 2»Lenta.ru вчера в 23:25

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Кино Джордж Клуни отговаривал Бена Аффлека играть Бэтмена Актёр и режиссёр Джордж Клуни, сыгравший Тёмного рыцаря в фильме «Бэтмен и Робин» (1997), заявил, что эта роль изменила его подход к дальнейшей карьере и научила одной важной вещи.

Общество Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».

Политика Госдума приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты Госдума на заседании во вторник приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты России.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Шоу-бизнес Концерт бывшей жены Джигарханяна в храме Христа Спасителя сорвали По сообщениям "Собеседника", Виталина Цымбалюк-Романовская несколько дней назад должна была выступить в московском храме, однако бывшая жена Джигарханяна так и не появилась на публике.

Общество Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Политика Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.

Кино Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов» В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

Политика Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.

Авто Новый Mercedes-Benz GLE 63 замечен на дорогах Мощность двигателя составит не менее 550 л.с. По мнению экспертов, дебют нового Mercedes-Benz GLE 63 состоится уже в конце лета текущего года.

Происшествия Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону.

Армия и оружие Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.

Экономика Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018-2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3% до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).

Политика Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой «Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.

Происшествия Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.

Политика Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.

Происшествия Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.

Политика Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.