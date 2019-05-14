В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»Известия вчера в 21:56

Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Экономика В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.

Происшествия Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.

Политика Начались переговоры Лаврова и Помпео В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".

Происшествия Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.

Происшествия Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.

Религия Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Футбол В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.

Общество На Ямале суд вынес решение о митинге в тундре Оппозиционера-блогера Ейко Сэротэтто не стали штрафовать за несанкционированный митинг в тундре.

Общество В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.

Происшествия Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».

Политика В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

Кино Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».

Происшествия Импортера алкоголя «Юта-НН» подозревают в неуплате налогов Руководителей компании подозревают в создании схемы уклонения от налогов и неуплате свыше 602 миллионов рублей в казну, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Авто Компания Kia показала новый компактный кроссовер Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.

Политика Парубий подписал закон о «госязыке» Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".

Здоровье Давид Мелик-Гусейнов: построить систему логистики первичного звена не так дорого По словам Давида Мелик-Гусейнова, первая волна госпрограмм уже позволила создать инфраструктуру, разработать грамотную маршрутизацию пациентов с ССЗ.

Здоровье Минпромторг не увидел риска роста цен на корвалол без пищевого спирта Возможный запрет на использование пищевого спирта при производстве валокордина, корвалола и ряда настоек не приведет к росту цен на них, об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России в ответ на запрос РБК.

Политика Госдума расширила полномочия Счетной палаты Закон о новых полномочиях Счётной палаты Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Авто Обновленная Skoda Superb получит матричные фары Судя по ролику, флагман чешской марки обзаведется матричными светодиодными фарами. Skoda продолжает разжигать интерес к очередной премьере.

Экономика Россияне начали получать доплаты к пенсиям Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.