Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»Известия вчера в 21:56
Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
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Сенат США подготовил законопроект о санкциях против строителей «Северного потока-2»
Интерфаксвчера в 21:54
Американские сенаторы предложили санкции против строителей «Северного потока-2»
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