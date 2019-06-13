Политика
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»Lenta.ru 03:07
В Конгресс США внесен закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе. Как указано в сообщении сенатора Джона Баррассо, который представил законопроект, он позволит членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России.
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с чего всё началось
«Сегодня сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России», — говорится в сообщении на сайте сенатора.RT на русскомвчера в 15:37
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Происшествия
В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара
Обновлено в 03:26
Происшествия
Мотоциклист пострадал в аварии в районе Якиманка
В центре столицы произошла авария с участием машины и мотоцикла, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:55
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова
Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Политика
Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС
Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 02:11
Общество
Сечина обвинили в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях
Главу «Роснефти» Игоря Сечина обвинили в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Актрису Орнеллу Мути посадят в тюрьму после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам заключения и штрафу в 30 тыс. евро.
Обновлено в 03:00
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 00:29
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий
Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение
Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»
Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне
Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке
Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.
Обновлено в 00:17
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:37