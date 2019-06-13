США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»Lenta.ru 03:07

с чего всё началось

В Конгресс США внесен закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе. Как указано в сообщении сенатора Джона Баррассо, который представил законопроект, он позволит членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России.

Происшествия Мотоциклист пострадал в аварии в районе Якиманка В центре столицы произошла авария с участием машины и мотоцикла, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Происшествия В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.

Политика Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Шоу-бизнес Актрису Орнеллу Мути посадят в тюрьму после ужина с Путиным Кассационный суд Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам заключения и штрафу в 30 тыс. евро.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Гаджеты Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.

Наука Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.

Экономика Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Происшествия В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке» Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Экономика Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.

Армия и оружие F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.