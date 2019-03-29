США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05

с чего всё началось

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Политика Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Экономика Акции Lyft подскочили на 21% после начала торгов Высокий спрос со стороны участников рынка позволил Lyft повысить диапазон цены первичного размещения акций до $70–72 с первоначальных $62–68 и продать их по верхней границе.

Политика Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2» Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Армия и оружие Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

Политика Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Футбол Аллегри рассказал о состоянии Роналду Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.

Армия и оружие США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Авто Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.

Шоу-бизнес Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Хоккей Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.