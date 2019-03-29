Политика
США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05
США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.RT на русском11:28
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Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика
Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Экономика
Акции Lyft подскочили на 21% после начала торгов
Высокий спрос со стороны участников рынка позволил Lyft повысить диапазон цены первичного размещения акций до $70–72 с первоначальных $62–68 и продать их по верхней границе.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Игрока в Call of Duty, устроившего розыгрыш, из-за которого погиб человек, приговорили к 20 годам тюрьмы
26-летнего игрока в Call of Duty Тайлера Барриса приговорили к 20 годам тюремного заключения за розыгрыш, из-за которого погиб человек.
Обновлено в 14:40
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Авто
Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей
Обновлено в 05:04
Политика
Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»
«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено в 15:43
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Футбол
Аллегри рассказал о состоянии Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Авто
Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan
Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы
Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.
Обновлено в 05:20
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Спорт
Артемьев стал чемпионом Европы по шахматам
Обновлено в 14:05
Хоккей
Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов
Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Экономика
РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
"Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.
Обновлено в 05:42