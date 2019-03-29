Политика

США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится
 в тексте.
RT на русском11:28

Подробнее о событии

Что произошло за день: пятница, 29 марта

Интерфакс13:40

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

РИА Новости11:09

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

RT на русском11:28

Bloomberg: США подготовили санкции против РФ в связи с инцидентом в Солсбери

ТАСС11:14

Дело Скрипалей обернулось подготовкой расширения санкций США против банков РФ

Народные новости12:21

Bloomberg узнал о готовности США к новым антироссийским санкциям

РБК11:08

США подготовили новые санкции против России

Lenta.ru11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря

Обновлено вчера в 13:51
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Политика

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества

В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»

После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Гаджеты

В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI

Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.
Обновлено в 16:34
Общество

Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено в 04:39
Политика

Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
Обновлено в 08:28
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Авто

Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Политика

Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Теннис

Изнер вышел в финал турнира в Майами

Обновлено в 15:25
Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Энергетика

Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель

Мировые цены на нефть поднялись в последнюю сессию на неделе, однако «мировой эталон» Brent не превысил $69 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу

Рано утром в субботу, 30 марта, на территории Байкальского региона произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Юлианна Караулова расстроила фанатов

Обновлено в 18:46
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 12:42
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Происшествия

На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры

Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное