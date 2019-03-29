Политика
США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05
США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.RT на русском11:28
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Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
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Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»
После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Гаджеты
В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI
Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.
Обновлено в 16:34
Общество
Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами
Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено в 04:39
Политика
Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
Обновлено в 08:28
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Политика
Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Авто
Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы
Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Теннис
Изнер вышел в финал турнира в Майами
Обновлено в 15:25
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Энергетика
Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель
Мировые цены на нефть поднялись в последнюю сессию на неделе, однако «мировой эталон» Brent не превысил $69 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу
Рано утром в субботу, 30 марта, на территории Байкальского региона произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова расстроила фанатов
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Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 12:42
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Происшествия
На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры
Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28