США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05

с чего всё началось

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Политика В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.

Гаджеты В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.

Общество Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.

Политика Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Политика Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Политика Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.

Происшествия Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Авто Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.

Политика Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.

Происшествия Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Общество В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

Происшествия Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Энергетика Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель Мировые цены на нефть поднялись в последнюю сессию на неделе, однако «мировой эталон» Brent не превысил $69 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.

Происшествия Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу Рано утром в субботу, 30 марта, на территории Байкальского региона произошло землетрясение.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.