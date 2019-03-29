США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05

с чего всё началось

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Спорт Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.

Армия и оружие Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

ЖКХ 87 домов в Кронштадте остались без теплоснабжения В настоящее время 87 зданий остаются без отопления. Ремонт проводится у здания №34 на улице Посадской.

Футбол Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Происшествия Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.

Футбол Сборная Бразилии по футболу впервые за 69 лет выступит в белой форме Сборная Бразилии по футболу на выездных матчах Кубка Америки выступит в белой форме с голубыми воротничками.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Футбол Аллегри рассказал о состоянии Роналду Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.

Происшествия Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва Кадырова Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.

Наука Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.

Общество В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Общество Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом В Шанхае в одну из клиник доставлена российская модель Алиса Митрова.

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Политика Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком "Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.