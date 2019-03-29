Политика
США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05
США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.RT на русском11:28
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Спорт
Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны
Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
ЖКХ
87 домов в Кронштадте остались без теплоснабжения
В настоящее время 87 зданий остаются без отопления. Ремонт проводится у здания №34 на улице Посадской.
Обновлено в 14:19
Футбол
Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей
В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Футбол
Сборная Бразилии по футболу впервые за 69 лет выступит в белой форме
Сборная Бразилии по футболу на выездных матчах Кубка Америки выступит в белой форме с голубыми воротничками.
Обновлено в 04:16
Кино
Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт сыграют в военной драме «1917»
Главные роли в военной драме сыграют Джордж МакКей и Дин-Чарльз Чепмен.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Футбол
Аллегри рассказал о состоянии Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва Кадырова
Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.
Обновлено в 05:34
Наука
Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму
Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.
Обновлено в 10:21
Общество
В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским
Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Обновлено в 06:49
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
В Шанхае в одну из клиник доставлена российская модель Алиса Митрова.
Обновлено в 04:41
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Политика
Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком
"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26