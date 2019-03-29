Политика
США подготовили новые санкции против России в связи с делом СкрипалейЭхо Москвы 11:30
По их данным, санкции затрагивают банковский сектор России. Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и Минфине США, теперь ожидается финальное решение Белого дома. Как отмечает Интерфакс, сегодня на торгах в Москве рубль ускорил падение к доллару и опустился на 1%.
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с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.RT на русском11:28
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Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Здоровье
В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП
Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
Обновлено в 09:23
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
На последнем месте оказалась Республика Хакасия.
Обновлено в 05:45
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Политика
Охлобыстин ответил на упреки Шария в «поддержке» Зеленского
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал обвинения украинского блогера Анатолия Шария в "проплаченности" роликов в "поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»
После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Около двух лет назад губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение на 49 лет передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование.
Обновлено в 08:26
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды
Обновлено в 07:44
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Политика
Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
«Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе»,— написал господин Трамп в Twitter.
Обновлено в 13:08
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Хоккей
Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»
Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова
Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 12:16
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе
Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16
Общество
«Программу перемен» для Санкт-Петербурга опубликовала Собчак
Ксения Собчак обнародовала собственную «программу перемен» для Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:36
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Космос
Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды
Обновлено в 03:48
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12