США подготовили новые санкции против России в связи с делом СкрипалейЭхо Москвы 11:30

с чего всё началось

По их данным, санкции затрагивают банковский сектор России. Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и Минфине США, теперь ожидается финальное решение Белого дома. Как отмечает Интерфакс, сегодня на торгах в Москве рубль ускорил падение к доллару и опустился на 1%.

США подготовили новые санкции против России в связи с делом Скрипалей

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Авто Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.

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