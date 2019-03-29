Политика

США подготовили новые санкции против России в связи с делом СкрипалейЭхо Москвы 11:30

По их данным, санкции затрагивают банковский сектор России. Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и Минфине США, теперь ожидается финальное решение Белого дома. Как отмечает Интерфакс, сегодня на торгах в Москве рубль ускорил падение к доллару и опустился на 1%.
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с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится
 в тексте.
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