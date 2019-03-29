США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05

с чего всё началось

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Общество Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на его подругу и заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Вероника Куцылло.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Технологии Зарубежные VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора Накануне Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе для блокировки запрещенных в России ресурсов.

Политика В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.

Политика Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.

Политика Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Политика Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.

Политика Коломойский назвал организатора провокации в Черном море Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.

Общество Иностранным мигрантам запретили работать в Якутии В четверг, 28 марта, глава республики Якутия Айсен Николаев подписал документ, согласно которому иностранным мигрантам запрещено работать в некоторых сферах.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг объединения двух театров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.

Культура Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста «За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.

Происшествия Один человек ранен в результате стрельбы близ станции МЦК в Москве Полиция проверяет информацию о стрельбе близ станции Московского центрального кольца (МЦК) около торгово-развлекательного центра "Гагаринский", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Хоккей Цулыгин: считаем, что была помеха Метсоле со стороны Широкова Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.