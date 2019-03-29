США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05

с чего всё началось

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Происшествия Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Происшествия В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.

Общество Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.

Наука Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.

Политика В Алжире против оппозиции применили водометы и слезоточивый газ Полиция Алжира применила водометы и слезоточивый газ в районе столицы страны Алжир, сообщает издание TSA.

Армия и оружие СБУ обнаружила «русский след» у украинских радикалов из УПА и УНА СБУ удалось раздобыть доказательства "русского следа" в деятельности УНА после задержания трех участников экстремистской организации в Одессе и проведения у них обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты различные типы вооружения и средства поражения, агитационные материалы и "внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности".

Армия и оружие Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.

Происшествия Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.

Гаджеты Опубликован первый чертеж нового iPhone XI В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.

Политика Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.

Происшествия Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.

Наука Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.

Космос В Королеве открылась выставка к 85‑летию со дня рождения Юрия Гагарина В подмосковном Королеве открыли выставку, приуроченную к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Футбол «Манчестер Юнайтед» заплатит 500 тысяч «Мольде» за Сульшера «Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» около 500 тысяч фунтов стерлингов в качестве жеста доброй воли за переход главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Технологии Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.

Авто В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.