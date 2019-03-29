США подготовили новые санкции против РоссииLenta.ru 11:05

с чего всё началось

США подготовили санкции против России. Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Экономика «Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5% Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Спорт Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.

Финансы Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Общество В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов "Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

Футбол Аллегри рассказал, когда Роналду вернется в строй Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча с «Эмполи» рассказал о состоянии форварда команды Криштиану Роналду.

Шоу-бизнес Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело Телеведущая продемонстрировала поклонникам свои прелести.

Технологии Boston Dynamics представила робота-грузчика Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Финансы Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.

Игры Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Происшествия Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.

Шоу-бизнес Юлию Гусману сделали операцию на сердце Режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце.

Политика Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Общество В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль В четверг вечером в 19:48 (по местному времени) было зарегистрировано извержение вулкана Попокатепетль.

Авто Модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет Первый экземпляр будущей легенды сошёл с конвейера завода марки в Вольфсбурге 29 марта 1974 года.

Политика «Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

Происшествия В записках захвативших школу в Беслане боевиков увидели угрозу Сайт «Правда Беслана», который занимается общественным расследованием теракта 2004 года в северо-осетинском городе, по требованию Роскомнадзора удалил страницу с фотографиями записок, которые передавали террористы.

Происшествия Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.

Политика США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

Происшествия Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.

Шоу-бизнес Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.