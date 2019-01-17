США поделились с Россией разведданными по испытаниям ракеты 9М729Коммерсантъ 08:53

Русские предложили демонстрацию, которая бы не подтвердила их нарушения. Нарушение состоит в дальности ракеты (Договор о РСМД покрывает ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. — "Ъ").

с чего всё началось

Договор о РСМД может быть спасен только в случае, если указанная ракета будет ликвидирована. Мы также представили список условий, которые Россия должна выполнить для урегулирования спора. Тем не менее, русские сами знают, что необходимо сделать для сохранения Договора.

Напомним, по словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия предоставила США данные, которые доказывают, что российская сторона не проводила испытаний ракеты 9М729 со стационарной установки на запрещенную договором дальность.

США поделились с Россией разведданными по испытаниям ракеты 9М729

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