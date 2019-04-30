Политика

США поддержали оппозиционную операцию «Свобода» в ВенесуэлеNews.ru 09:58

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Белый дом выступает в поддержку действий венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, направленных на смещение администрации Николаса Мадуро. Сегодня временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о начале операции «Свобода».
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