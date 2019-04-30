Политика
США поддержали оппозиционную операцию «Свобода» в ВенесуэлеNews.ru 09:58
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Белый дом выступает в поддержку действий венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, направленных на смещение администрации Николаса Мадуро. Сегодня временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о начале операции «Свобода».
Читать в источнике
Оценить362
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру
Обновлено в 15:05
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Экономика
АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее
Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб.
Обновлено в 09:25
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Теннис
Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
Обновлено в 15:31
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Политика
Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы
Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Двухлетняя дочь Полины Гагариной ругается матом
Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом! — рассказывает Исхаков.
Обновлено в 09:30
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Умер исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев
"На 90-м году жизни 29 апреля скончался генерал-полковник Григорий Кривошеев", - сказал Дерябин.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко обнажила грудь для фото в Нью-Йорке
Накануне певица опубликовала снимок, на котором предстала перед фанатами полностью обнаженной.
Обновлено в 15:24
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
Лев Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 загорелся и взорвался после падения
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G, принадлежащий жителю Южной Кореи, загорелся и взорвался после падения, сообщил владелец устройства в блоге Samsung Smartphone Community, опубликовав соответствующие фотографии.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Поборовший рак Шура проиграл суд по делу о квартире
Обновлено в 13:11
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15