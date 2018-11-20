Политика
США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола
США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы ИнтерполаИнтерфакс14:47
Помимо Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента. Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября.
Интерфакс14:47
Мы полагаем, что Ким Чен Янг будет подходящим руководителем. Мы решительно поддерживаем Ким Чен Янга, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя президента.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ 18:02
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