Политика

США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола
Интерфакс
14:47

Помимо Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента. Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября.
Интерфакс14:47
Майк Помпео
Мы полагаем, что Ким Чен Янг будет подходящим руководителем. Мы решительно поддерживаем Ким Чен Янга, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя президента.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ 18:02

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Российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года.
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