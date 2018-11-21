Мы полагаем, что Ким Чен Янг будет подходящим руководителем. Мы решительно поддерживаем Ким Чен Янга, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя президента.

Помимо Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента. Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября.

США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

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