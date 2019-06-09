Экономика
США поддержали идею соглашения о налогообложении цифровых корпорацийТАСС вчера в 03:54
США озабочены решением Франции и Великобритании выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение цифровых компаний, однако в целом согласны с идеей составления международного соглашения на этот счет.
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Общество
Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды
Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду
Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Политика
В Кишиневе завершился митинг Демпартии против Додона
"Наш мирный митинг завершился, кому пора домой - прошу спокойно разойтись", - заявил лидер Владимир Плахотнюк.
Обновлено в 07:45
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:26
Политика
Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 65%
Обновлено в 06:33
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Спорт
Российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио
Российские легкоатлеты выступят на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то, что международная федерация (ИААФ) сегодня оставила в силе временное отстранение нашей национальной федерации (ВФЛА).
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Футбол
Роберто Карлос: «Месси не повезло со сборной»
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что хочет увидеть аргентинцев в финале Кубка Америки.
Обновлено в 08:13
Политика
Партия Владимира Зеленского представила своих кандидатов на выборы в Раду
В числе первых в списке партии «Слуга народа» оказались представители Зеленского в Верховной раде и правительстве Руслан Стефанчук и Андрей Герас.
Обновлено в 08:00
Общество
Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Голунов после задержания дал интервью журналистам
До своего задержания в столице Иван Голунов занимался независимыми журналистскими расследованиями.
Обновлено в 08:30
Происшествия
«России-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Футбол
Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в истории
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия "Европейская солидарность" будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы.
Обновлено в 07:02
Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Ксения Бородина сделала резкий выпад в адрес Алены Водонаевой
Ксения Бородина и Алена Водонаева уже давно не поддерживают видимость приятельских отношений.
Обновлено в 07:00
Политика
Ким Чен Ын тестирует новый метод казни
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Политика
Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство
Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47