Экономика

США поддержали идею соглашения о налогообложении цифровых корпорацийТАСС вчера в 03:54

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США озабочены решением Франции и Великобритании выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение цифровых компаний, однако в целом согласны с идеей составления международного соглашения на этот счет.
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США одобрили идею соглашения о налогообложении цифровых корпораций

News.ruвчера в 04:23

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Обновлено в 07:26
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Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что хочет увидеть аргентинцев в финале Кубка Америки.
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Обновлено в 08:30
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«России-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия "Европейская солидарность" будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы.
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Экономика

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Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
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Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
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