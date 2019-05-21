Политика

США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»Вести.Ru 05:12

Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Министра энергетики США уличили в сотрясании воздуха

Национальная служба новостей08:11

Пушков оценил планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости08:46

Министр энергетики США сообщил о планах Вашингтона ввести санкции против «Северного потока-2»

Коммерсантъ04:08

Эксперт оценил планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском06:42

В Москве крайне негативно отнеслись к угрозе США ввести санкции против проект газопровода «Северный поток – 2»

Эхо Москвы09:03

Bloomberg: в США заявили о планируемых санкциях против «Северного потока - 2»

ТАСС03:24

Администрация США собралась ввести санкции против «Северного потока-2»

Интерфакс03:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

Google презентовала новое поколение Google Glass на OC Android

Обновлено в 04:41
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Общество

В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора

Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Экономика

«Ленэнерго» может снизить дивиденды на акции за 2018 год

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 1,338 млрд рублей (12,8% от чистой прибыли в размере 10,386 млрд руб.).
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Общество

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Три станции на «фиолетовой» ветке московского метро закроют 25 мая

В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 09:00
Политика

Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского

Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский назвал причину роспуска Рады

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:27
Политика

Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Общество

Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки

Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский подписал первый указ после инаугурации

Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве

Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Политика

Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ

Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России.
Обновлено в 05:42
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Транспорт

Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс

Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Политика

В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти

Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идёт транзитом в другие страны Европы, остановили приём нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Обновлено в 07:48
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Транспорт

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70

Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Космос

Роскосмос заказал восемь ракет «Союз-2.1а» за 10,4 млрд рублей

Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное