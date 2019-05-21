Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»Вести.Ru 05:12
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
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Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора
Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Экономика
«Ленэнерго» может снизить дивиденды на акции за 2018 год
Совет директоров ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 1,338 млрд рублей (12,8% от чистой прибыли в размере 10,386 млрд руб.).
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Общество
Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Транспорт
Три станции на «фиолетовой» ветке московского метро закроют 25 мая
В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 09:00
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский назвал причину роспуска Рады
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:27
Политика
Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Общество
Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки
Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский подписал первый указ после инаугурации
Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве
Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Политика
Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ
Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России.
Обновлено в 05:42
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Политика
В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти
Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идёт транзитом в другие страны Европы, остановили приём нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Обновлено в 07:48
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Космос
Роскосмос заказал восемь ракет «Союз-2.1а» за 10,4 млрд рублей
Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 04:29