Политика

США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»Вести.Ru 05:12

Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
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Министр энергетики США сообщил о планах Вашингтона ввести санкции против «Северного потока-2»

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Администрация США собралась ввести санкции против «Северного потока-2»

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
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Второй МРК проекта 22800 «Советск» вышел на ходовые испытания

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Политика

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Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
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Хави отметил, что в прошлом году Гризманн обидел клуб и её игроков, отказавшись от трансфера.
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Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
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Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи

Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
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Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
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Кино

Джордж Мартин пообещал единорогов в финале «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин рассказал, будет ли книжный конец популярной фэнтези-серии «Песнь льда и пламени» отличаться от финала сериала по мотивам книг «Игра престолов».
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Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

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Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
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Политика

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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
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Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
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Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
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Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
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Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов»

Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 09:19
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Россия снимет две части альманаха.
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Нина Корниенко распознала свое женское счастье благодаря аллергии

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Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

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На самом дальнем астроиде Солнечной системы нашли воду

Астероид сформировался в то же время, что и другие объекты Солнечной системы, и практически не изменился за несколько миллиардов лет.
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Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

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В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram

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У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая

Новейший корабль противоминной обороны ВМФ "Владимир Емельянов" с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика будет спущен на воду 30 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота России.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области

Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
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Происшествия

В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании

Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
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Блогеры смогут давать своим страницам в ЖЖ собственное доменное имя

Блогеры смогут давать блогам в ЖЖ собственное доменное имя, сообщает LiveJournal.
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