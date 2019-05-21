Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»Вести.Ru 05:12
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
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Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
Хави: «Гризманн обидел игроков „Барселоны“ своим поведением»
Хави отметил, что в прошлом году Гризманн обидел клуб и её игроков, отказавшись от трансфера.
Обновлено в 09:00
Политика
Мэй раскроет детали «новой сделки» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается раскрыть детали "новой сделки" с ЕС относительно Brexit.
Обновлено в 10:05
Политика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Локомотив» в финале Кубка России поддержат 10 тыс. болельщиков
«Локомотив» в финальном матче Кубка России с «Уралом», который состоится завтра, 22 мая, поддержат 10 тыс. болельщиков.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи
Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Благотворительный фонд Реброва начал сотрудничество с сетью детских офтальмологических клиник
Обновлено в 09:56
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Кино
Джордж Мартин пообещал единорогов в финале «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин рассказал, будет ли книжный конец популярной фэнтези-серии «Песнь льда и пламени» отличаться от финала сериала по мотивам книг «Игра престолов».
Обновлено в 03:42
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Общество
Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов»
Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 09:19
Кино
Россия снимет две части международного киноальманаха «Селфимания»
Россия снимет две части альманаха.
Обновлено в 10:32
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Космос
На самом дальнем астроиде Солнечной системы нашли воду
Астероид сформировался в то же время, что и другие объекты Солнечной системы, и практически не изменился за несколько миллиардов лет.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
Обновлено вчера в 11:44
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
Обновлено в 09:54
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая
Новейший корабль противоминной обороны ВМФ "Владимир Емельянов" с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика будет спущен на воду 30 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота России.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Технологии
Блогеры смогут давать своим страницам в ЖЖ собственное доменное имя
Блогеры смогут давать блогам в ЖЖ собственное доменное имя, сообщает LiveJournal.
Обновлено в 10:25