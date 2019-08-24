Политика
США планируют вновь открыть консульство в ГренландииРИА Новости вчера в 22:05
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
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Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии
Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
«Мясники» из штаба «ООС» беспощадно уничтожают своих подчинённых: у карателей два выхода
На прошедшей неделе нашей разведкой отмечено прибытие двух буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" и трех противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" из состава 72 омбр ВФУ в район н. п. Лисичанск, двух БТР 46 одшбр в район н. п. Станица Луганская и трех САУ 2С1 "Гвоздика" из состава 1 гсадн 30 омбр в район н. п. Бахмут.
Обновлено в 00:30
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Политика
Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.
Обновлено в 01:20
Космос
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не будет препятствовать отставке председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, если он примет решение покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году
Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Финансы
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы
Концертный директор актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга у артистки и заверил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейских военных, снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени (0.45 и 1.02 мск) из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 19:38
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Политика
The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским
Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира, отражающие картину дня 22 августа, разместив, в том числе, снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт" и снабдив ее подписью "Крым, Россия".
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02
Авто
Тюнеры показали Hennessey VelociRaptor V8 отдачей 557 лошадиных сил
Как подчеркивается, новое авто посетило динамо-стенд и показало мощность 557 лошадиных сил и крутящий момент 609 Нм.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Футбол
«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой
Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Кельн» в матче чемпионата Германии
Обновлено вчера в 16:29
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области
Заместитель администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в результате ДТП в городе Скопине Рязанской области.
Обновлено в 01:28