с чего всё началось

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.

Происшествия Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.

Политика Зеленский учредил День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Космос В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Политика Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Политика Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.

Шоу-бизнес Тимур Родригез оценил качество популярных интернет-шоу Тимур Родригез оценил качество современных интернет-шоу, которые пользуются огромной популярностью.

Политика В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.

Энергетика Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Транспорт В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.

Общество В Брянске открывается Свенская ярмарка Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Экономика Власти Грузии решили помочь гостиницам в связи с отсутствием россиян В связи с нестабильной обстановкой президент Владимир Путин принял решение с 8 июля ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.

Происшествия В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.